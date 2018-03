V policijski preiskavi je bilo ugotovljeno, da je 27-letni državljan Bosne in Hercegovine z urejenim statusom v Sloveniji v letih 2016 in 2017 uporabljal več lažnih profilov na facebooku, prek katerih je prodajal ponarejena potrdila o vpisu na srednje šole in fakultete. »Osebe, ki so takšna potrdila potrebovale, so na njegov transakcijski račun nakazale od 80 do 200 evrov. Osumljeni je v tem času za to dejavnost pridobil nekaj manj kot 10.000 evrov,« je pojasnil pomočnik komandirja na Policijski postaji Ljubljana Center Irfan Beganović. Osumljenca so policist