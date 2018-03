Medtem ko je letalnica že povsem pripravljena, so okoli nje včeraj še brneli stroji, odmeval je zvok žag in kladiv, ko so urejali okolico za finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici. Razmere so letos povsem zimske z veliko snega, mrazom in tudi vetrom, ki je včeraj motil preizkus letalnice, zato je kar 35 skakalcev opravilo zgolj eno serijo poletov. Prvi je letalnico preizkusil 22-letni Aljaž Vodan, ki je pristal pri 162 metrih. »Zahtevna naloga in izjemna izkušnja. Ker dolgo časa nisem bil na velikanki, je bilo malo treme v nestrpnem pričakovanju in veliko spo