Lastniki stanovanj na Jakčevi ulici 12–18 že tretje leto zapored od starega upravnika zaman terjajo, naj opravi primopredajo vseh poslov svojemu nasledniku. Do denarja v rezervnem skladu so s poldrugim letom zamude prišli šele po posredovanju stanovanjske inšpekcije, še zdaj pa nekdanji upravnik Lora noče predati vse dokumentacije stavbe.

Seznam manjkajočih listin je dolg. Na njem so vsi najpomembnejši dokumenti, to je vsa projektna in gradbena dokumentacija, dokazila o meritvah in pregledih strelovodov, dvigal, gasilnih aparatov ..., požarni red, končno poročilo in