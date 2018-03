»Nekateri so napovedovali, da se bodo vrata trgovine Robin Food v Šiški po treh mesecih zaprla. A smo še vedno tu, delujemo naprej in z uspehom smo zadovoljni,« pravi Dalibor Matijević, vodja ekipe, ki si prizadeva za svet brez zavržene hrane. Svojo dejavnost nameravajo razširiti in ponuditi nove storitve, načrtujejo pa tudi širitev ponudbe izdelkov. Že v kratkem bodo tako na voljo mlečni izdelki, aprila na police prihajata sadje in zelenjava. V načrtu imajo odprtje vsaj še treh novih trgovin, novost pa bodo tudi trajnostni kotiček, nakupi po spletu in dostava z zelenim kombijem. Svojo dejavnost so se odločili usmeriti tudi v dobrodelnost.

Osnovna ideja je reševanje problematike zavržene hrane Trgovino Robin Food v Šiški, ki deluje dobre tri mesece, so ljudje dobro sprejeli. »Z odzivom ljudi smo več kot zadovoljni, imamo tudi že nekaj stalnih strank. Prisluhnili smo jim in zdaj vemo, kaj moramo popraviti ali izboljšati. Tako kot v Mariboru smo tudi v Ljubljani začeli z okrnjeno ponudbo, večinoma s suhimi izdelki. Zdaj nameravamo ponudbo razširiti, že v kratkem prihaja hladilnik z mlečnimi izdelki, kasneje bo na voljo tudi meso, aprila pa na police prihajata sadje in zelenjava,« razlaga Matijević in dodaja, da so nizke cene prav gotovo tiste, ki privabijo k njim veliko ljudi, vendar ne želi, da bi se trgovino Robin Food dojemalo zgolj kot nekakšen outlet za hrano. »Osnovna ideja je reševanje problematike zavržene hrane. Zakaj bi morala povsem neoporečna hrana, ki je sicer lahko blizu izteku roka trajanja ali pa je dobavitelj zaradi spremenjene embalaže ali recimo presežkov proizvodnje ne more prodati, končati v smeteh, če lahko prek naše trgovine pride do potrošnika. Seveda po občutno nižjih cenah.«

Nove lokacije, zeleni kombi in trajnostni kotiček Kot pravi Matijević, se nameravajo še letos razširiti na vsaj tri nove lokacije. »Ena trgovina bo zagotovo v Kranju, po vsej verjetnosti bo še ena v Ljubljani. Lokacija je odvisna od partnerja, ki bo prevzel poslovanje,« pravi naš sogovornik in dodaja, da bo ena od novosti tudi zeleni kombi na elektriko. Potem ko bodo razširili ponudbo izdelkov, bodo vzpostavili še spletno trgovino, ki bo omogočala, da bo lahko »posameznik izdelke izbiral kar iz udobja domačega fotelja. Izbrani izdelki ga bodo nato čakali v košarici v trgovini ali pa jih bodo dostavili z zelenim kombijem.« Vedno bliže so tudi uresničitvi ideje o trajnostnem kotičku, ki bo deloval kot trgovina brez embalaže. »V zelenem kotičku, ki ga nameravamo urediti v trgovini v Šiški, bodo na voljo izdelki v razsutem stanju, ki si jih bodo kupci lahko sami nadevali ali natočili v lastno embalažo za večkratno uporabo,« pojasnjuje Matijević.