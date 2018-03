»Poskusa uboja ne priznam. Oškodovancu se opravičujem, nikakor pa mu nisem poskušal vzeti življenja,« je na današnjem predobravnavnem naroku dejal v Ljubljani živeči 21-letni kosovski državljan Arber Pintolli, ki ga tožilstvo dolži poskusa uboja njegovega znanca, 22-letnega makedonskega državljana Ajhana D. »Priznavam pa, da sem mu povzročil lažje telesne poškodbe,« je ob pomoči sodnega tolmača dodal Pintolli, ki bo o okoliščinah, v katerih je trikrat zabodel Ajhana D., več lahko lahko povedal v zagovoru na glavni obravnavi po prvomajskih praznikih. Za zdaj smo neuradno izvedeli, da naj bi napadu najverjetneje botrovale družinske zamere.

Trije zamahi, trije vbodi

Ljubljanska tožilka Maša Podlipnik Pintolliju v obtožnici očita, da je svojo žrtev napadel 2. novembra lani ob približno pol petih popoldne. Po prepričanju tožilstva naj bi Pintolli Ajhanu D. poskušal vzeti življenje, vendar pa mu to ni uspelo, ker mu je žrtev pravočasno pobegnila.

Do incidenta je prišlo v križišču med Barjansko cesto in Cesto dveh cesarjev v Ljubljani. Pintolli naj bi pristopil do Ajhanovega audija, ki je stal na rdeči luči na semaforju, in ga skozi do polovice odprto okno avtomobilskih vrat trikrat zabodel. Pri tem naj bi uporabil koničasti predmet z od štiri do pet centimetrov dolgim rezilom (najverjetneje je šlo za nož), s katerim je trikrat zamahnil proti Ajhanu. Trikrat ga je tudi zadel in zabodel. Dve rani, globoki tri in štiri centimetre, mu je zadal na roki, vbod v prsno mišico pa je povzročil dva centimetra globoko rano.

Po mnenju tožilstva je Pintolli svoji žrtvi poskušal vzeti življenje, kar pa mu ni uspelo, ker je Ajhan D. pohodil plin svojega audija. Zapeljal je na Barjansko cesto in beg nadaljeval do Poti na Rakovo jelšo, od koder so ga nato v ljubljanski klinični center prepeljali reševalci.