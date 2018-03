Žanr, ki bi bil lahko s smrtjo zadnjega pričevalca zapisan pozabi, je ponovno oživel v 21. stoletju prav s Prilepinovim Samostanom. Kot v spremni besedi zapiše prevajalec Borut Kraševec, so med razlogi za oživljeno zanimanje časovna in izkustvena distanca mlajše generacije, dostopnost arhivskega gradiva, s tem pa potreba po sveži, neobremenjeni refleksiji sovjetskega obdobja, ki je bilo skoraj dve desetletji obravnavano predvsem z neodobravanjem.

O kontroverznem političnem udejstvovanju Zaharja Prilepina tu ne nameravam izgubljati besed. Čeprav knjiga zanj očitno ni (edino) orožje, gre nedvomno za enega najvidnejših sodobnih ruskih pisateljev, Samostan, prvotno zasnovan kot filmski scenarij, pa velja za vrhunec njegovega ustvarjanja. Naslov se nanaša na osrednji kraj dogajanja, soloveški samostan, ki je že pred sovjetsko oblastjo služil kot zapor, v začetku dvajsetih let prejšnjega stoletja pa je bil prestrukturiran v »soloveško taborišče za posebne namene«. Zamišljen kot prevzgojna ustanova (tudi po tem se je razlikoval od poznejših gulagov), velja za prvo sovjetsko taborišče. V njem spremljamo prigode male ribe Artjoma, ki kot oko kamere spremlja dogodke, misli in besede iz svoje okolice.

Samostan je vsebinski roman. Kot tak pogosto zanemari ogrodje, iz katerega štrlita prazni protagonist in njegov privesek, Galina, za katero se zdi, da je v romanu le zato, da Artjomu olajša premikanje po različnih segmentih taborišča. Nasploh bi Artjomu težko rekla »protagonist«; pripoved je posredovana skozi njegovo perspektivo, sam pa ostaja odmaknjen, prazen in nezanimiv. Tako kot njegova izbranka-po-sili-razmer Galina je tudi Artjom le pripovedno sredstvo, s katerim avtor sestavlja impozantno in nadvse kompleksno sliko taboriščnikov. A odločitev za neizrazitega junaka ni naključje: osrednje dogajanje Samostana uokvirjajo pripovedovalčevi spomini na dedka, ki je bil svojčas tu zaprt in napove zgodbo o razmerju med taboriščnikom (Artjom) in čekistko (Galina), nato pa se preselijo v obdobje, ko pripovedovalec zbira gradivo za (pričujoči) roman, se (kot veleva tradicija) pomudi ob usodi ruskega naroda ter nadaljevanje v celoti posveti protagonistu-iz-ozadja, liku emblematičnega prvega nadzornika taborišča, Fjodorja Ejhmanisa, osnovanega na zgodovinski osebi. Njegova usoda je odmev Artjomove, ki bo prešel vse taboriščne faze in s tem dogajanje osvetlil iz vseh možnih gledišč, tudi – kot pomembna žanrska novost – rabljevega.

Samostan je po mnenju ruskih kritikov in prevajalca Kraševca »najboljši ruski roman po letu 2000«. Stoletje je sicer še dolgo, za zdaj pa ni težko biti presunjen nad Prilepinovim epskim pripovednim zamahom. Najboljši ali ne – Samostan je mojstrovina v svojem žanru.