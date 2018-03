Kultno prizorišče

Da je Planica zadnja postaja sezone v smučarskih skokih, ni povsem samoumevno. Slovenski prireditelji so si zgolj s trdim garanjem in vizionarskimi rešitvami glede letalnice izbojevali sloves ene najprestižnejših in najbolje organiziranih tekem svetovnega pokala. Prirejali so jih tudi v zelenih zimah, ko še ni bilo tehnologije izdelovanja snega s stroji na zalogo in so naravni sneg iz okolice s košem na hrbtu nosili na skakalnico. Pri skakalcih je izjemno priljubljena zaradi kulise in razpoloženja, saj se ne glede na rezultate slovenskih tekmovalcev v njej zbere veliko gledalcev. Ko so slovenski rezultati dobri, je evforija takšna, da padajo rekordi pri številu obiskovalcev, kajti pravim ljubiteljem smučarskih skokov in športa se takrat pridružijo še navijači.