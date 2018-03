Mislim, da ne. Že tako smo se odločili, da mlade skakalce na letalnice vključujemo leto ali celo dve pozneje kot še pred nekaj leti. Včasih so na njih skakali že pri 16, 17 letih. Seveda govorim o izjemah, a tega zdaj predvsem iz varnostnih razlogov ni več. Zdaj so mladi skakalci še veliko bolje usposobljeni, poleg tega je tudi oprema veliko boljša in bolj dovršena. A če se mlademu skakalcu kar koli zgodi, lahko to na njegov nadaljnji razvoj vpliva precej negativno.

Načeloma ne. Držimo se prakse, da skakalcu dovolimo nastop pri osemnajstih letih. V naši reprezentanci je v takšnem položaju Timi Zajc, ki je letos zelo napredoval. Čeprav verjamem, da bi lahko v Planici poletel zelo daleč, smo se odločili, da zaradi varnostnih razlogov ne bo nastopil.

Prav posebne šole za to nimamo. Je pa za naše skakalce značilno, da imajo podobno kot Norvežani v zraku večjo hitrost. Na drugi strani dajeta avstrijska in nemška šola večji poudarek na odriv.

Mogoče, a bolj na podzavestni kot zavestni ravni. Zagotovo pa imajo naši skakalci še večjo željo po letenju, saj imajo velikanko doma.

Trenutno smo na visoki ravni. Za Domnom Prevcem, Timijem Zajcem in Žigo Jelarjem imamo še nekaj nepopisanih listov. Govor je o vsaj treh mladih skakalcih, ki bodo v letu ali dveh zelo blizu svetovnemu pokalu.

Da in ne. Sezona se mu sicer ni izšla po naših željah, a je spremenil način letenja. Če ste opazili, je na velikanki uspešnejši kot v pretekli sezoni. Med drugim je njegovo telo v zraku sedaj bolj poravnano s smučmi. Če je lani izgubljal v zadnjem delu leta, mislim, da sedaj celo pridobiva.

Menim, da imamo kar nekaj želez v ognju. Tu je tudi Peter Prevc, ki je še vedno skakalec z največ zmagami na letalnicah. Prav tako sta tu Robi Kranjec in Jurij Tepeš, ki se lahko prebudita in sta naša skrita aduta. Verjamem, da bodo slovenski skakalci v Planici dosegli najboljši letošnji rezultat v sezoni.

V vlogi, ki jo opravljam sedaj, se počutim zelo dobro. Mislim, da mi je ta služba pisana na kožo. V delu z mladimi tekmovalci resnično uživam.