Večina udeležencev četrtfinala je praktično že znana. Vozovnico za izločilne boje, ki se začnejo 17. aprila, so si že zagotovili CSKA, Fenerbahče, Olympiacos, Real Madrid in Panathinaikos, ob tem pa bi se moral zgoditi čudež, da bi iz najboljše osmerice izpadla Žalgiris in Himki. Precej bolj napeto bo v boju za zadnjo vstopnico, za katero se borita Baskonia in Maccabi. Drugo leto zapored tekmovanje po rednem delu zaključuje Crvena zvezda, ki je v torek klonila na gostovanju pri Panathinaikosu. Na obračunu, ki je predstavniku lige ABA v najelitnejšem evropskem klubskem košarkarskem tekmovanju tudi teoretično zaprl vrata napredovanja, se je izkazal Alen Omić, ki je bil s 15 točkami drugi strelec rdeče-belih, imel pa je še sedem skokov.

Čeprav je Crvena zvezda osredotočena na ligo ABA, kjer je v prvem polfinalnem obračunu zlahka odpravila Mornarja, trener Dušan Alimpijević zatrjuje, da bo preostali tekmi v evroligi igrala na vso moč. Še posebno jutri, ko v goste prihaja Fenerbahče s trenerjem Željkom Obradovićem, ki je kot legenda Partizana vedno na udaru navijačev rdeče-belih. Lani so ga žaljivke celo tako prizadele, da je po tekmi prst usmeril tudi proti vodstvu Crvene zvezde, ki po njegovem ni naredilo nič, da bi jih preprečilo.

Strasti so se od tedaj umirile, a vprašanje je, ali bo tako tudi po današnjem obračunu. »Ne glede na to, da Zvezda ne more več med osem najboljših, je letos že večkrat pokazala kakovost. Nenazadnje je dobila zadnje štiri domače obračune. Še vedno se borimo za drugo mesto po rednem delu, zato mora biti motivacija na visoki ravni. Igralci morajo spoštovati nasprotnika, a biti prepričani v svojo kakovost in jo na parketu tudi dokazati,« je povedal Željko Obradović.

Evroliga, 27. krog: CSKA – Olympiacos *****, Anadolu Efes – Himki *****, Fenerbahče – Maccabi 87:73, Žalgiris – Milano 77:65 (Udrih točki za Žalgiris), Panathinaikos – Crvena zvezda 91:71 (Omić 15 točk in 7 skokov), Valencia – Real Madrid 96:88 (Dončić ni igral, Randolph 6 točk in 9 skokov za Real), Baskonia – Bamberg, Unicaja – Barcelona oboje sinoči.

28. krog, v četrtek ob 19. uri: Crvena zvezda – Fenerbahče, ob 20.05: Maccabi – Panathinaikos, ob 20.45: Real Madrid – Žalgiris, Milano – Valencia, v petek ob 18. uri: Himki – CSKA, ob 19. uri: Bamberg – Unicaja, ob 20. uri: Olympiacos – Anadolu Efes, ob 21. uri: Barcelona – Baskonia.