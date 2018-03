Čeprav poznam osebe in celo skupine ljudi, za katere trditev ustreza, večina le misli, da ne spada v nobeno ponujeno skupino. Vojnović je bil ljubezniv in se ni omejil samo na ti dve skupini Slovencev, temveč je ponudil razvrstitev v še eno. No, tja spadam, boste pomislili. S to mislijo ribarite v kalnem, kajti naslednja skupina je definirana v nadaljevanju citata in se glasi takole: »Bodisi za skrajne bedake.« Torej, voditelji političnih strank nas imajo celo za skrajne bedake. Sedaj ste pa v hudi dilemi, saj je bolje izbrati eno od prvih ponujenih skupin. Zberite se, saj imate še kakšen mesec ali pa dva, da se znebite ponujenih skupin oziroma ustreznih mislecev. Naš up, da obstaja še ena skupina, ste vi, potencialni volilci.

Menim, da se človek, ko »zavoha« oblast, spremeni. Če pa ostaja dlje časa na oblasti, potem vse bolj potrjuje mnenje g. Vojnovića. Pa saj so strankarski voditelji in njihovi priskledniki, ki jih vztrajno volimo in bi morali delovati za narodov blagor, ne pa da nas pripeljejo v brezno, naši ljudje. Če pomislim, da te staroselce na vodilnih stolčkih Slovenci ohranjamo pri koritu, potem ni čudna Vojnovićeva ugotovitev, da nas imajo za bedake, saj vsaka stranka za Slovenijo trdi: »Moja boš.«

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani