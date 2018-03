Če so tekme v Planici pred dvema letoma minile v luči izjemne sezone Petra Prevca in rekordnega obiska, ki je v dolino pod Poncami privabil rekordnih 110.000 obiskovalcev, so lani največjo športno prireditev v Sloveniji zaznamovale idealne vetrovne razmere in ekstremne daljave. Kljub temu se je marsikateri navijač domov najbrž vračal razočaran, saj je tako želeni svetovni rekord ostal v domeni norveške letalnice v Vikersundu. V tolažbo jim je bil lahko kvečjemu najdaljši polet v zgodovini Planice, ki je z daljavo 251,5 metra uspel Poljaku Kamilu Stochu. Ob tem velja zapisati, da od zadnjega svetovnega rekorda v Planici mineva že 13 let.

Stoch bo v središču pozornosti tudi letos, saj v Slovenijo prihaja kot zmagovalec tako novoletne kot norveške turneje in tudi že kot skupni zmagovalec letošnjega svetovnega pokala. Med Slovenci se lahko z najboljšo sezono pohvali Jernej Damjan, ki v skupnem seštevku svetovnega pokala zaseda 16. mesto, medtem ko je v posebnem točkovanju poletov od slovenskih orlov daleč najvišje Domen Prevc. Mladenič s 74 točkami zaseda četrto mesto in zaostaja le za norveško trojico Andreasom Stjernenom (180), Robertom Johanssonom (150) in svetovnim prvakom v poletih Danielom Andrejem Tandejem (140).

Prireditelji planiškega spektakla bodo tudi letos postregli z nekaterimi novostmi. Največja bo nedvomno najbolj razveselila skakalce. Po zgledu turneje štirih skakalnic na Norveškem bo zmagovalec v skupnem seštevku vseh sedmih tekmovalnih serij od četrtka do nedelje prejel 20.000 švicarskih frankov oziroma okrog 17.000 evrov. »Vsak tekmovalec si želi, da bi ravno v Planici dosegel največje uspehe in zato smo letos naredili novo nagrado, imenovano planica 7. S tem sem trdno prepričan, da bomo dali še dodatno težo poletom v Planici,« je pojasnil predsednik organizacijskega komiteja Planice Drago Bahun in obenem tudi razkril, da proračun prireditve letos znaša okrog 2,5 milijona evrov

Od četrtka pa do nedelje organizatorji v Planici pričakujejo od 60.000 do 70.000 gledalcev. Kot so se pohvalili, so bile vstopnice prodane v kar 31 različnih držav sveta – od ZDA prek Portugalske, Belgije, Izraela, Estonije in Romunije do Turčije, Ukrajine ter Rusije.