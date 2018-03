Vodja reševalcev Belih čelad v Idlibu Mustafa al Hadž Jusef je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal, da so bili otroci v šoli, ko se je zgodil prvi napad, in da so prestrašeni nato iz nje zbežali v bližnjo votlino. Drugi letalski napad pa je zadel votlino in ubil vse otroke ter tudi odrasle, ki so bili v njej.

Napad se je zgodil v kraju Kafr Batih blizu nadzorne točke džihadistične skupine Hajat Tahrir al Šam, so sporočili iz observatorija. Ni pa še jasno, ali je napad izvedel sirski režim ali njegova zaveznica Rusija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.