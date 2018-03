Na policiji drugih podatkov, kot je ta, da je bila ovadena ena oseba in da gre za sum storitve kaznivega dejanja po 143. členu kazenskega zakonika, niso želeli razkriti. Na celjskem okrožnem državnem tožilstvu so prejem ovadbe potrdili.

Omenjeni 143. člen določa, da kaznivo dejanje stori, kdor uporabi osebne podatke osebe, ki se obdelujejo na podlagi zakona, v neskladju z namenom njihovega zbiranja ali brez osebne privolitve osebe, na katero se podatki nanašajo. Če tako dejanje stori uradna oseba, se ta kaznuje z zaporom do petih let.

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je povedala, da ovadbo težko komentira. Na vprašanje, ali je možen pregon osebe, ki mediju podatke posreduje po službeni dolžnosti, odgovarja, da »samo dejstvo izvedbe nekega postopka ne izključuje kazenske odgovornosti«. Bosta pa po njenem šele predkazenski oziroma kazenski postopek pokazala, ali je ovadenemu možno očitati storitev kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov ali ne, »kar je seveda odvisno od prav vseh konkretnih okoliščin primera, ki jih bo v prvi fazi moralo presojati tožilstvo, nato pa lahko tudi sodišče«.

Spletni portal Pod črto je namreč v začetku avgusta lani objavil kopije več kazenskih ovadb, ki jih je proti Jankoviću in podjetju Electa inženiring na Specializirano državno tožilstvo vložil Nacionalni preiskovalni urad, med drugim tudi ovadbo v zadevi Farmacevtka, ki je govorila o tem, da naj bi Janković za ureditev službe od farmacevtke zahteval in tudi dobil spolne usluge.

Portal je ovadbe pridobil od Specializiranega državnega tožilstva na podlagi zahteve za dostop do informacij javnega značaja, zaradi česar je Janković kazensko ovadil tožilko Blanko Žgajnar, ki vodi nekatere postopke zoper Jankovića, in pooblaščenca za posredovanje informacij javnega značaja na vrhovnem državnem tožilstvu Aleksandra Lenarda. Ocenjuje namreč, da je tožilstvo njegove osebne podatke mediju posredovalo nezakonito.

Zaradi očitkov o nezakonitem ravnanju z osebnimi podatki je tožilstvo opravilo tudi nadzor nad ravnanjem pooblaščenca za posredovanje informacij javnega značaja na tožilstvu, ki je ugotovil, da je pri posredovanju ovadb prišlo do kršitve pravil poslovanja. Pred posredovanjem namreč ni bilo pridobljeno mnenje o škodljivosti razkritja za nadaljnji postopek. »Kršitve se nanašajo na poslovanje s spisi, poleg tega pa uradna oseba, ki je vodila postopek, tega ni v celoti pravilno vodila z vidika pravil o dostopu do informacij javnega značaja,« so konec lanskega oktobra na tožilstvu navedli za STA. Na podlagi ugotovitev so bila nato podana tudi priporočila za nadaljnje ravnanje na področju vodenja postopkov z zahtevami za dostop do informacij javnega značaja.