Adam je ob tem znova izpostavil odlično sodelovanje s Pomgradom in ostalimi slovenskimi izvajalci, ki so svoje delo opravili tri tedne pred rokom. S tem pa njihovo delo še ni končano, saj trenutno gradijo še drugo halo, ki bo namenjena sprejemu in razpošiljanju karoserij, končana pa naj bi bila do poletja.

Odstranjena zemljina, za katero so se zavezali, da jo bodo selili na lokacijo posekanega gozda, kjer bodo zagotovljena nadomestna kmetijska zemljišča, je po besedah Adama trenutno še vedno shranjena pri njih. Čakajo namreč še na zadnja dovoljenja, nato pa jo bodo prestavili na predvideno mesto.

Po za zdaj zadanih načrtih bodo v Hočah s proizvodnjo začeli v prvem četrtletju naslednjega leta, pri tem pa jim bo zmogljivost lakirnica omogočila obdelavo 20 avtomobilskih karoserij na uro, z uro in pol dolgim dnevnim premorom za vzdrževalna dela pa to pomeni, da bo iz Hoč v graško tovarno dnevno potovalo okoli 450 lakiranih karoserij.