Profesor psihologije je ustvaril posebno aplikacijo oz. spletno raziskavo z naslovom To je tvoje digitalno življenje, s katero je pridobil veliko količino osebnih podatkov uporabnikov facebooka, ki so prostovoljno sodelovali v tej raziskavi. Teh je bilo okoli 270.000, a s privolitvijo k sodelovanju so hkrati dali dovoljenje tudi za deljenje podatkov o svojih prijateljih, s čimer je profesor posredno prišel do osebnih podatkov okoli 50 milijonov uporabnikov, ki pa za deljenje svojih osebnih podatkov niso niti vedeli, kaj šele, da bi dali izrecno dovoljenje za to.

Te podatke je Kogan nato posredoval podjetju Cambridge Analytica, ki jih je to uporabilo za oblikovanje subtilnih sporočil za manipulacijo mnenj ciljnih uporabnikov. Na ta način naj bi pomembno vplivali tudi na predsedniške volitve v ZDA leta 2016, na katerih je zmagal Trump. To je minuli konec tedna razkril žvižgač v tem podjetju Christopher Wylie.