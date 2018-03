Šest mladoletnih in sedem polnoletnih otrok, starih od dve do 29 let, so po dveh mesecih odpustili iz bolnišnice. »Solze so lile pri obojih, tako pri otrocih kot pri našem osebju,« je za ameriške medije pojasnil vodja zdravstvenega centra Corona Mark Uffer. »Upamo, da bodo čim prej osvojili tista manjša, praktična znanja – kuhanje in pa nakupovanje hrane. Vse grozote, ki so jih domnevno preživeli in pretrpeli, pa jim niso zlomile duha. Še vedno so sposobni ljubiti in zaupati tistim, ki so dobri do njih,« je poudaril Uffer.

»Ponovno rojstvo« otrok Jack Osborn, odvetnik otrok, je dejal, da gre za »ponovno rojstvo« teh otrok. »Zelo veseli so, da imajo svoje sobe, da lahko sami izberejo posteljnino, imajo omare s svojimi oblačili, gredo na stranišče, ko želijo, pa tudi, da lahko gredo iz hiše, kadarkoli bi radi,« je povedal v intervjuju za ABC News. Zelo radi imajo svežo hrano, na primer sadje, testenine in doma skuhane juhe. »So izjemno prijetni, topli in veseli otroci. Ne vrti se vse okoli njih, vedno me povprašajo po moji družini. Navdušeni so nad novimi stvarmi in izkušnjami, ki jih vsakodnevno spoznavajo, in se veselijo vsega, kar bodo še lahko izkusili,« je dodal. Poleg vseh terapij, ki bodo zagotovo še leta del njihovega vsakdanjika, pa starejši od otrok uživajo v povsem običajnih najstniških stvareh – gledanju nanizank in filmov. Njihov najljubša naj bi bil Vojna zvezd.