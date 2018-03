Enodnevno stavko bodo zaradi nizkih plač in spornih reformnih načrtov predsednika Emmanuela Macrona v četrtek izvedli javni uslužbenci in njihovi podporniki. Na tirih bo tako le okoli 40 odstotkov hitrih vlakov TGV, rednih vlakov bo vozila le četrtina, je za radio RTL povedal prvi mož francoskih železnic SNCF Guillaume Pepy. Predmestje Pariza bo s središčem povezovala okoli tretjina vlakov, ki so sicer na urniku. Železniški uslužbenci stavkajo zaradi reforme, ki bi novim zaposlenim odvzela posebne privilegije v zvezi z upokojevanjem in varnostjo delovnih mest.

Zaenkrat so odpovedali tudi štiri Eurostarjeve vlake med Londonom in Parizom. »Storili bomo vse, kar je v naši moči, da pomagamo potnikom,« je dejal Pepy. Med drugim bodo tako zaprte pisarne na sedežu SNCF, da bi bilo več delavcev na voljo potnikom. V Parizu bodo sicer metroji in avtobusi vozili normalno, prizadete bodo le nekatere linije za vozače iz predmestij.

Odpovedana bo tretjina poletov z in na pariška letališča Stavkali pa bodo tudi kontrolorji zračnega prometa, zato bo odpovedana okoli tretjina poletov z in na pariška letališča Charles de Gaulle, Orly in Beauvais. Po navedbah letalskega prevoznika Air France bodo najbolj prizadeti leti na krajše proge, tisti na daljših relacijah so trenutno še na urniku. Četrtkovim odpovedim letov bodo sledile petkove, ko bodo ločeno stavkali piloti in kabinsko osebje Air France. Ti želijo šestodstotno zvišanje plač. V četrtek bodo medtem stavkali tudi učitelji, še posebej v osnovnih šolah, pa bolnišnično osebje in nekateri uradniki. AFP ocenjuje, da bo šlo za najpomembnejši preizkus za Macrona od vala demonstracij septembra in oktobra lani. Po vsej državi je ob tem načrtovanih več kot 140 protestnih shodov, največji od njih v Parizu pred trdnjavo Bastilja, kjer sindikati pričakujejo 25.000 demonstrantov. Javni uslužbenci so besni, ker plače zaostajajo za inflacijo, sindikati pa Macronu očitajo željo po odpuščanju, kar naj bi prizadelo kakovost storitev. Macron namerava v petletnem mandatu zmanjšati število delovnih mest v javnem sektorju za 120.000, plače želi bolj vezati na učinkovitost in storitve v večji meri prepuščati pogodbenim sodelavcem.