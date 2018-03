Državljan Bosne in Hercegovine z urejenim statusom v Sloveniji je med letoma 2016 in 2017 uporabljal več lažnih Facebook profilov, preko katerih je prodajal ponarejena potrdila o šolanju. »Osebe, ki so takšna potrdila potrebovala, so mu na transakcijski račun nakazale od 80 do 200 evrov,« je pojasnil pomočnik komandirja na policijski postaji Ljubljana Center Irfan Beganović. S tem je osumljeni zaslužil nekaj manj kot 10.000 evrov.

Policisti so v predkazenskem postopku dokazali več kot 100 kaznivih dejanj ponarejanja listin. Opravili so več kot 200 razgovorov, nekatere tudi na sedežih študentskih servisov po državi, kjer so posamezniki uporabili ponarejena potrdila. Večino potrdil so sicer dijaki in študentje uporabili v Ljubljani.

27-letnika so policisti pridržali 7. marca. »Med preiskavo smo osumljencu zasegli mobilni telefon, prenosni računalnik, multifunkcijsko napravo in več bianko obrazcev različnih srednjih šol,« je naštel Beganović. Za osumljenca je preiskovalni sodnik odredil pripor. V preiskavi pa so policisti ugotovili tudi, da si je osumljeni, ko je prišel v Slovenijo, lažno pridobil status dijaka in kasneje študenta. Zaenkrat pa nimajo podatkov, da bi ponarejena potrdila prodajal tudi v druge države.