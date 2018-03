Kot piše na spletni strani Unesca, je svetovni dan poezije priložnost za čaščenje poetov, oživitev tradicije pesniških recitalov, promocijo branja, pisanja in poučevanja poezije. Je tudi priložnost za zbliževanje poezije z drugimi umetnostmi, kot so gledališče, ples, glasba in slikarstvo, ter priložnost za (o)krepitev vidnosti poezije v medijih.

Festival v Pritličju Vidnost poezije bo okrepljena tudi z mnogimi dogodki, ki se bodo danes zgodili po Sloveniji. Društvo slovenskih pisateljev (DSP) pripravlja zvočni performans Daljave na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, na katerem bodo sodelovali Iztok Geister, Miroslav Košuta, Maja Vidmar, Nika Rozman in Nataša Živković. Neposredno ga bo med 16.10 in 17.10 prenašal radio Ars. Dogajanje se bodo nato preselilo v Galerijo Prešernovih nagrajencev v Kranju, kjer bo predsednik DSP Ivo Svetina predstavil poslanico ob svetovnem dnevu poezije, nato pa bodo poleg Svetine svoje pesmi brali še Boris A. Novak, Milan Dekleva, Niko Grafenauer, Milan Jesih, Milan Kleč, Andrej Medved, Marjan Strojan in Veno Taufer. V ljubljanskem Pritličju bodo ta dan obeležili kar s celim festivalom. Na sporedu so kave z avtoricami in avtorji, pogovori, debate, okrogle mize, glasba, performansi, delavnice in seveda branje poezije.

Plačaj z verzom Ob začetku pomladi in ob rojstnem dnevu Janka Glazerja bodo pred zgradbo rektorata Univerze v Mariboru na Slomškovem trgu točno opoldne začeli z javnim branjem pesmi. Poezijo bodo brali Irena Varga, Matic Ačko, Karmen Zupančič, Kristina Kočan, Robert Kereži, Miha Bezeljak, Angela Fujs, Majda Potrata in Jože Kos Grabar. Prireditev bo povezovala Zora A. Jurič, kitaro igral in pel bo kantavtor Marko Grobler. V antikvariatu koprske knjigarne Libris bo srečanje s pesnikom Edelmanom Jurinčičom, ki bo predstavil svojo novo pesniško zbirko Tamariske v laguni časa. Pogovor z njim bo vodila Jasna Čebron. Uveljavljene in priložnostne pesnike po vsem svetu pa bo tudi letos povezala akcija Plačaj z verzom. Obiskovalci kavarn v 40 državah svetu se bodo spremenili v pesnike, verz pa bodo lahko zamenjali za kavo ali čaj. V Sloveniji bo poezijo kot plačilno sredstvo uvedlo več kot 60 lokalov.

Gašper Malej: Pod tisto celino (Center za slovensko književnost, zbirka Aleph, 2017) ne skrivam, v opuščanju dvoumnosti mi ugaja ta sestavitev v prostor. odrekanje muzam vseh spolov. odpoved samoslepilom. v tej konstelaciji si dovoliti metafore, in trpkost in prevzetnost in očarljivost. kakor v zgodbi, ki je vse bolj literarna. njena bolečina – iz okruškov forma. mreža, zapisana gosti možganovini. analitičnosti in žarenju. je bližina – ohranjaš zaupanje. le naselitev v snov vzbuja rahlo negotovost.