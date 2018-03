Leben je pogovore, ki jih je imel v torek v komisiji, opisal kot uspešne, saj da bo danes tudi komisija podpisala aneks k pogodbi o subvenciji v povezavi s 44,3 milijona evrov za pripravljalna dela za projekt drugi tir. Ta evropska sredstva za študije in začetna gradbena dela niso bila predmet odločitve vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo referendum o zakonu o drugem tiru, ki določa finančno konstrukcijo projekta. Državni sekretar se je v Bruslju pogovarjal s predstavniki agencije Inea (Innovation & Networks Executive Agency), ki ocenjuje transportne projekte, in pristojnih direktoratov komisije.

Ta aneks po Lebnovih besedah omogoča, da se bodo omenjena sredstva prenesla na Republiko Slovenijo, pri čemer bo ministrstvo za infrastrukturo odgovorno za izvajanje tega projekta pripravljalnih del naprej. Dogovorili so se tudi, da izvedbeno telo za pripravljalna dela postane direkcija za infrastrukturo, projektno podjetje 2TDK pa prav tako ohrani ta status, je povedal Leben.

Tako aneks po navedbah državnega sekretarja omogoča, da je mogoče začeti pripravljalna dela ne glede na to, da bo referendum za projekt drugi tir ponovljen. Sicer bi bilo treba z njimi čakati do referenduma. Ta dogovor kaže, da nam ni vseeno, kaj se s projektom zgodi, in da komisiji ni vseeno, in upam, da ga bomo v tem mandatu že začeli izvajati, je izpostavil Leben.

Odgovora na vprašanje, kdaj se bodo začela pripravljalna dela, Leben danes ni podal. Pojasnil je, da bodo v petek pogovori z ministrstvom za finance, družbo 2TDK, direkcijo in infrastrukturnim ministrstvom o izvajanju teh del.