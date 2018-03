Bitcoinov blockchain zabeleži vsako transakcijo z njimi. Predstavljate si ga lahko kot ogromno digitalno računovodsko knjigo, kjer je zabeležena vsaka prodaja, nakup in posledično lastništvo kriptovalute. Poleg podatkov o trgovanju pa lahko vsebuje tudi manjše nefinančne zapise, ponavadi so to opombe in pojasnila o posamezni transakciji, mogoče pa je shranjevati tudi manjše datoteke in povezave.

In 1600 teh so odkrili nemški raziskovalci z univerze RWTH v Aachnu. V najmanj osmih so odkrili podobe spolnosti, ena od fotografij naj bi prikazovala spolno nasilje nad otrokom, v dveh drugih datotekah pa so naleteli na 274 povezav do vsebine z otroško pornografijo, od teh jih je 142 vodilo do t.i. »temnega spleta«.

Bitcoinova podatkovna veriga je distribuirana, kar je učen izraz za to, da je shranjena na računalnikih vseh tistih, ki imajo v lasti bitcoine. Odkritje nemških raziskovalcev pa postavlja vse tiste, ki imajo na svojih računalnikih del z otroško pornografijo v navzkrižje z zakonom, ne da bi se tega sploh zavedali.

Po mnenju raziskovalcev bi shranjevanje nezakonite vsebine na verige lahko v prihodnosti ogrozilo sam obstoj sistemov, kakršen je bitcoin.

Pri Interpolu so sicer že leta 2015 opozarjali, da je zasnova »blockchain« verig takšna, da bi lahko vanje shranjevali tudi neprimerne podatke, metode za njihovo brisanje pa sploh ne obstajajo. Že takrat so opozorili, da bi se lahko uporabljale za deljenje otroške pornografije, saj predstavljale varno zavetje za hrambo digitalnih datotek.