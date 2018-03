Samomorilski napadalec se je razstrelil v četrti Kart e Šahi na zahodu Kabula, v bližini katere je šiitska mošeja, v kateri vsako leto potekajo slovesnosti ob začetku novega leta. Islamisti v novoletnih slovesnostih vidijo poganstvo. Po mnenju afganistanskega notranjega ministrstva je bil samomorilski napadalec očitno na poti do mošeje, a so ga najverjetneje zaustavili strogi varnostni ukrepi, ki so jih sprejeli ob začetku novoletnega slavja, zato se je razstrelil pred večjo bolnišnico Alibad v omenjeni četrti. Med žrtvami prevladujejo mimoidoči, ki so bili na poti v mošejo.

Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče. Talibani so uro po napadu na Twitterju sporočili, da za napad niso odgovorni. Skrajna skupina Islamska država je v preteklih mesecih v Afganistanu izvedla več napadov na šiitske mošeje, glede današnjega pa odgovornosti pa prav tako ni prevzela.

V Afganistanu 20. marca praznujejo nauros, začetek afganistanskega novega leta. Med številnimi Afganistanci velja za zelo priljubljen družinski praznik, ko se med seboj obiskujejo, pripravljajo piknike ter se odpravijo v mošeje k molitvi.