Facebook je v ZDA in v Evropi pod hudim pritiskom zaradi pomanjkljivega varovanja zasebnih podatkov uporabnikov, potem ko je zasebno podjetje Cambridge Analytica zlorabilo te podatke v politične namene, najbolj v korist predsedniške kampanje Donalda Trumpa.

Preiskavo je uvedla Zvezna komisija za trgovino ZDA (FTC) zaradi morebitne kršitve odloka o privolitvi, ki od podjetja zahteva, da od uporabnikov dobi dovoljenje, preden njihove podatke deli z drugimi. Kazen za kršitev je lahko do 40.000 dolarjev, in ker je Cambridge Analytica domnevno zlorabila 50 milijonov uporabnikov, je to lahko za Facebook pogubno.

Trenutno sicer kaže, da Facebook ni kriv drugega kot pomanjkljivega nadzora nad pogodbeniki. Profesor na univerzi Cambridge Aleksandr Kogan je razvil aplikacijo oziroma neke vrste kviz »thisisyourdigitallife« o navadah na spletu, v katerem je sodelovalo 270.000 uporabnikov Facebooka, ki so mu dovolili dostop do zasebnih podatkov. Problem je nastal, ko je Kogan posredno prišel še do podatkov o prijateljih udeležencev kviza in to predal podjetju Cambridge Analytica, ki je potem na tej podlagi ustvarilo psihološke profile za potrebe Trumpove predsedniške kampanje. Tega uporabniki niso dovolili in kot kaže, ni dovolil niti Facebook.

Facebook naj bi za mešetarjenje izvedel leta 2015 in je zahteval uničenje podatkov. V družbi trdijo, da imajo potrdilo od Kogana, da so podatki uničeni. A kaže, da niso bili uničeni in Facebook čaka globok razmislek o spremembah nadzora nad tovrstnim poslovanjem.

Tožbi vlagatelja v San Franciscu se lahko pridružijo tudi drugi, ki se počutijo oškodovane zaradi pomanjkljivega nadzora, zaradi česar so padle vrednosti delnic.