V torek je prišlo še na dan, da je tožbo proti podjetju American Media, lastniku opravljivega časnika National Enquirer, vložila nekdanja Playboyjeva zajčica Karen McDougal. Tudi ta trdi, da je imela s Trumpom razmerje v letih 2006 in 2007, podobno kot pornografska zvezdnica Stormy Daniels. McDoudalova je zgodbo o razmerju s Trumpom prodala za 150.000 dolarjev, National Enquirer pa je potem ni objavil. V zameno za denar se je podobno kot Danielsova s pogodbo zavezala k molku.

Sedaj toži za pravico, da svojo zgodbo pove tako kot Danielsova, ki ji Trumpovi odvetniki grozijo s tožbo za 20 milijonov dolarjev, če odpre usta. Kljub temu bo zgodba pornografske zvezde, ki je bila posneta prejšnji teden, objavljena v nedeljo zvečer v oddaji ameriške televizije CBS »60 minut«. Kot kaže je bilo obdobje kmalu po rojstvu sina Barrona leta 2006 in 2007 za Trumpa še posebej živahno, saj ga Zervosova obtožuje, da jo je nasilno poljubil in otipaval po oprsju leta 2007, ko je hotela priti v njegovo oddajo na televiziji NBC Vajenec.

Trump McDougalove, ki je imela ambicijo postati soproga številka štiri in Danielsove, ki se je le zabavala in upala na kakšen nastop v oddaji Vajenec, (še) ni ozmerjal. Obe pravita, da sta šli z njim prostovoljno. Zervosovo pa je napadel po tvitterju, da laže in želi dobiček.

Trumpovi odvetniki za predsednika želeli imuniteto

Trumpovi odvetniki so prišli na sodišče oboroženi z argumentom, da je predsednik ZDA imun pred takšnimi tožbami dokler je na položaju in zahtevali, da sodnica tožbo zavrže. Sodnica je to gladko zavrnila, razložila, da predsednik ZDA nima imunitete, ko gre za zasebna dejanja, sicer pa da ni nihče nad zakonom. Sodnica je dovolila nadaljevanje tožbe, v kateri se bodo po njenih besedah Trumpove trditve o resničnosti ali izmišljenosti obtožb pokazale za resnične ali izmišljene.

Sodnica je spomnila na presedan tožbe Paule Jones leta 1994 proti predsedniku ZDA Billu Clintonu. Vrhovno sodišče ZDA je ugotovilo, da predsednik ZDA ni imun pred tožbami na zveznih sodiščih za dejanja, ki niso uradne narave. Po njenem mnenju enako velja tudi za državna sodišča.

Zaradi nadaljevanja tožbe obstaja teoretična možnost, da Trumpa tako kot so Clintona zaslišijo pod prisego, čeprav do tega najverjetneje ne bo prišlo. Trump bo najprej poskušal izčrpati vse pravne možnosti za razveljavitev tožbe, v najslabšem primeru pa bo priznal poraz in plačal odškodnino. Nikakor se ne bo pustil zaslišati pod prisego. Clinton je šel pričat v prepričanju, da ga ne bodo ujeli na laži. Vendar so ga ujeli z vprašanjem o razmerju z Monico Lewinsky.

Trump ima še eno težavo glede Danielsove, saj Wall Street Journal objavlja rezultate njenega testa z detektorjem za laži, ki so ga opravili leta 2011, ko je prvič povedala svojo zgodbo za revijo InTouch Weekly. Test je opravila z odliko, kar pomeni, da je povedala vse po resnici.

Trump razmerja z njo osebno ni zanikal, ampak to počne Bela hiša skupaj z njegovimi odvetniki. Podobno velja za razmerje s Karen McDougal. Pred volitvami leta 2016 se je nabralo več kot 20 žensk, ki so ga obtožile spolnega nadlegovanja in napadov. Skoraj zanesljivo je, da bo kmalu še kakšna tožba.