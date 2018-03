Verjetno bi v svetu težko našli bolj sporno skupino ljubiteljev težkih motorjev od ruskih Nočnih volkov, ki naj bi v okviru projekta širjenja rusko-slovanskega prijateljstva in pravoslavja kmalu obiskali tudi Republiko Srbsko. Nočni volkovi so za nekatere samo veliki ruski domoljubi, ki ne skrivajo, da je njihov idol predsednik Vladimir Putin, in ki so tudi za Putina domoljubi, kakršne bi si želela vsaka država. Za druge pa so nacionalistični skrajneži, ki potujejo po Evropi, provocirajo in propagirajo veliko Rusijo. Zato so s svojimi motorji navzoči tudi v vzhodni Ukrajini, na Krimu, na Poljskem, v Srbiji, Črni gori in Bolgariji, kjer imajo tudi svoje »podružnice«.

Ruski Balkan v BiH ni dobrodošel

V središču pozornosti so se Nočni volkovi znova našli te dni, ko so napovedali, da bodo v Beogradu začeli devetdnevno motoristično turnejo po Srbiji in Republiki Srbski, imenovano Ruski Balkan. Najbrž bi vse skupaj končalo v rubriki zanimivosti, če osrednja oblast v Sarajevu, predvsem notranje ministrstvo, ne bi Nočnim volkovom prepovedalo vstop v BiH, čeprav jim dejansko ne morejo preprečiti potovanja po Republiki Srbski, kjer so več kot dobrodošli in jih bodo tamkajšnji cariniki z veseljem spustili čez mejo.

Nočni volkovi se resda razglašajo zgolj za »slovansko, pravoslavno in miroljubno« združenje ljubiteljev motorjev, toda dovolj dokazov je, da so njihovi člani aktivno sodelovali tako pri okupaciji Krima kot v bojih na vzhodu Ukrajine. Sodijo med skrajno desne nacionalistične skupine, zato so njihove množične »obiske« poskušali preprečiti tudi na Poljskem in v Nemčiji. V BiH so v resnici vstop prepovedali zgolj vodji volkov Aleksandru Zaldostanovu in vodji srbske podružnice Saši Saviću z obrazložitvijo, da gre za osebi, ki predstavljata »grožnjo miru in varnosti«. Minister za varnost BiH Dragan Mektić je dejal, da omenjena motorista sama po sebi nista nevarna, so pa lahko politična sporočila, ki jih prinašata, v versko in etnično občutljivi Bosni zažigalna vrvica »bombe, ki v BiH vedno tiktaka«.

Nočni volkovi, ki se te dni zbirajo v Beogradu, sporočajo, da jih meja ne bo ustavila. Da ne gre ravno za apolitično društvo, ki se z motorji prevaža naokoli iz ljubezni do narave, priča podatek, da je nedavno, ko obisk srbsko-ruske motoristične armade še ni bil javno napovedan, predsednik Republike Srbske z medaljo časti odlikoval vodjo Nočnih volkov Zaldostanova, ki ga sicer na podelitvi ni bilo. Milorad Dodik je ob tem dejal, da si priznanje zasluži zaradi »poudarjanja in uveljavljanja človekovih pravic, strpnosti med ljudmi in narodi, vladavine prava in svobode kot tudi krepitve prijateljskih vezi med Rusko federacijo in Republiko Srbsko«.

Prihod Nočnih volkov v Republiko Srbsko, četudi naj med njimi ne bi bilo spornih Zaldostanova in Savića, je kot »izzivanje« ocenilo tudi ameriško veleposlaništvo v BiH. Spomnilo je, da so bili Nočni volkovi zaradi skrajnega nacionalizma razglašeni na neželene v Nemčiji, čeprav so se želeli v Berlinu udeležiti proslave ob dnevu zmage na nacizmom.