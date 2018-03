Petra Frankla bi rad spomnil, kako je bilo zdravstvo urejeno za časa našega bivanja v socialistični državi. Res ni bilo kartic, kot jih imamo sedaj, a ni bilo čakalnih vrst, ni bilo stavk zdravnikov in medicinskih sester, do zdravljenja je bil upravičen vsakdo. Spomnim se, da so našo zdravstveno ureditev hodili gledat od drugod.

Naše zdravstvo se je začelo rušiti z nastopom prve Janševe vlade in njegovim ministrom za zdravje Bručanom. Ta je takoj vpeljal koncesije za zasebne ambulante. Poslušal je ameriške svetovalce, čeprav velja ameriški model zdravstvene oskrbe za enega najslabših na svetu. Začeli so se ustvarjati lobiji, ki so vplivali na politiko tako, da je dober model začel razpadati. Tudi v zadnjem času poznamo primere večkratno preplačanih žilnih opornic in probleme z operacijskimi mizami. Teh primerov je preveč, da bi jih našteval. Peter Frankl je vedel, da so bili lani kot svetovalci v Sloveniji člani ameriške zdravniške organizacije, ki so predsedniku Trumpu pomagali rušiti Obamovo zdravstveno reformo. Tako bi več kot 50 milijonov Američanov ostalo brez vsake zdravstvene oskrbe. In v to smer gremo tudi pri nas.

Milojki Kolar ni uspelo narediti niti najmanjših sprememb v zdravstvu, ker so to preprečili lobiji, ki nočejo nobenih sprememb. Pri tem sta jo spodnesla tudi koalicijska partnerja SD in DeSUS. Seveda so lobiji močni tudi v drugih opozicijskih strankah.

Dokler ne bo spremembe volilnega sistema, ki bo močno omejil vpliv političnih strank in njihovih lobijev, nobena vlada in minister za zdravje ne bosta mogla speljati nobene reforme. In tudi na drugih področjih ne.

Glavnega urednika Financ uvrščam med trde neoliberalce. Globoko je prepričan, da je vse družbeno – sedaj kot državno – neučinkovito, zato je treba takoj vse privatizirati. In to na vseh področjih. Na vse vlade je jezen, ker pri tem mečkajo.

Če bi se malce ozrl naokoli, bi to videl. Čeprav sebe ne vidi v SOS.

Zdravko Petrič Kostanjevica na Krki