»Ob rojstvu Katje je bila diagnoza velik šok. Zdravniki so mi sicer po ultrazvoku povedali, da obstaja majhna možnost, da bo otrok imel downov sindrom, a tega kar nisem hotela verjeti. Po rojstvu mi je zelo pomagal pediater: novico je povedal z velikim občutkom, hkrati pa je Katjo tako ljubeče in prijazno pogledal…. To mi je veliko pomenilo,« se rojstva danes sedemletne Katje in svojih tedanjih strahov spominja Ana Perdih, mama štirih otrok. »Danes je Katja,« se smeje Perdihova, ki je tudi sama zdravnica, »naše sonce, vsi jo imamo radi zaradi njene radož