Vlakec, v katerem so bile po abecednem vrstnem redu zložene slikanice na otroškem oddelku stare radovljiške knjižnice Antona Tomaža Linharta, se je v prvih urah selitve hitro praznil. Za to so poskrbeli otroci: v vrtec so prišli s praznimi torbicami in nahrbtniki, od tam pa so se odpravili najprej v staro knjižnico, naložili knjige in se sprehodili do nove stavbe.

Namesto v vrtec po novo zalogo knjig

Otroci iz skupine kužkov v radovljiškem vrtcu, ki smo jih pospremili na poti, so bili na polne torbice in nahrbtnike sila ponosni, saj jih bodo od septembra naprej, ko bodo začeli obiskovati šolo, uporabljali vsak dan. »Veliko knjig imam v nahrbtniku,« se je pohvalil šestletni Matic in povedal, da rad hodi v knjižnico, kjer si izposoja, kot pravi, znanstvene knjige. Zanje bo v novi knjižnici še več prostora, se je veselil. Tudi njegov vrstnik Tine je poudaril, da se že veseli dneva, ko si bo lahko ponovno izposodil slikanice. Navdušeni otroci so bili po opravljeni nalogi še željni pomagati, čeprav to ni bilo v načrtu. Zato so se namesto v vrtec odpravili po novo zalogo slikanic v staro knjižnico.

Učenci iz osnovne šole Antona Tomaža Linharta, ki so bremen na hrbtu že vajeni, so se iz stare v novo knjižnico sprehodili s časopisi in revijami. »V šoli smo se odzvali na povabilo knjižnice k sodelovanju pri selitvi. Naredili smo razpored in določili spremstvo. Otroci radi pomagajo, tudi zato, ker so redni obiskovalci knjižnice,« ugotavlja učiteljica Maja Tolo. Praznjenje torbic na novi lokaciji je potekalo kot po tekočem traku. Za to so poleg učiteljic skrbeli prostovoljci. Katarina Maurer, udeleženka radovljiške Šole zdravja, je prišla po jutranji telovadbi. »Spodbudila sem še druge telovadke k pomoči. Danes spremljam šolarje iz stare v novo knjižnico, kjer jim pomagam odložiti prineseno gradivo.«