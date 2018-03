Sobotna novinarska konferenca po prvenstveni tekmi med Mariborom in Krškim, ki so jo v Ljudskem vrtu dobili Krčani z 2:0, še vedno odmeva v javnosti. Športni direktor kluba je na konferenci besedno obračunal z novinarjem Ekipe SN Mitrovićem, zaradi česar si je Zahovič prislužil suspenz kluba. Ta poteza vodstva vijoličastih je razjezila navijače kluba viole, ki naj bi novinarju grozili.

»Dogodki, ki so se zvrstili po novinarski konferenci med Mariborom in Krškim, so me pripeljali do tega, da sem se moral za pomoč obrniti na policijo. Če sem prvih nekaj groženj, ki sem jih dobil na svoj telefon in elektronski naslov, še ignoriral ter jim nisem posvečal preveč pozornosti, so bile grožnje, ki so sledile, dovoljšen razlog za alarm. Še posebej, če vemo, kakšno mesto je Maribor, kako čustveno navijači dojemajo svoj klub in kakšen status ima pri njih športni direktor Zlatko Zahovič,« je v izjavi za javnost pojasnil Mitrović.

»Sam bi še enkrat rad poudaril, da na novinarsko konferenco nisem prišel z namenom provociranja, prav tako še vedno trdim, da sem postavljal povsem legitimna vprašanja. Za izbruh gospoda Zahoviča, ki me je šokiral in vnovič odprl še nezaceljene rane, nisem kriv, še manj pa lahko razumem, da zdaj na moj naslov prihajajo še številne grožnje, bodisi direktno bodisi preko številnih kanalov, kot so različna družabna omrežja in forumi. Sam bi v vsakem drugem primeru vse skupaj enostavno ignoriral, a ker gre za tako občutljivo zadevo in ker sem na svojo veliko žalost pred kratkim na lastni koži spoznal, da prav nobene grožnje - naj se zdi še tako neverjetna - ne gre jemati zlahka, sem se odločil, da na vse skupaj opozorim pristojne organe,« je še povedal novinar.