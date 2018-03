Lanskega julija je družba Komunalne gradnje začela gradbena dela v sklopu javnega naročila za prenovo Kotnikove, Kolodvorske in Metelkove severno od križišč s Slomškovo. Čeprav je bil pogodbeni rok za prenovo komunalne infrastrukture in cestišča zastavljen do oktobra lani, dela na Kotnikovi in Kolodvorski še vedno niso končana. Po podatkih Mestne občine Ljubljana in Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija je v celoti končana le Metelkova. Prenovo drugih dveh ulic naj bi Komunalne gradnje v skladu z aneksom končale do konca letošnjega junija.

