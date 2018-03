Oboje. Osnovna gonilna sila te scene so tisti, ki so že pred desetimi leti ali malo kasneje skočili v to novo pivsko območje in začeli sami variti pivo. Drugi del, ki ni nepomemben, pa so tisti, ki so se priključili novemu modnemu trendu in omogočajo, da slovenske in tuje mikropivovarne sploh lahko prodajajo svoja piva. Brez teh te scene zagotovo ne bi bilo.