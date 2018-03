Kot so v sporočilu za javnost pojasnili na Mestni občini Kranj, so za pridne obiskovalce mestnega jedra pripravili posebno ugodnost, s katero bodo lahko ob sredah brez evra v žepu uživali v pogovoru s prijatelji v mestnih kavarnah.

Obiskovalci si bodo lahko na stojnicah mestne uprave na terenu ob torkih in četrtkih zagotovili brezplačni kupon, ki ga bodo lahko unovčili ob sredah v posameznih mestnih kavarnah in gostilnah, v katerih si bodo lahko izbrali napitek po želji.

Akciji srede brez evra se zaenkrat pridružuje šest lokalov, ki za kupon ob sredah nudijo enega od več kot 20 različnih izdelkov, večinoma napitkov, kot so kava, sok, pivo in vino. Na voljo pa so tudi nekatere sladice. Z različnimi izdelki se v akcijo vključujejo bar Mitnica, kavarna in slaščičarna Evropa, kavarna Carniola, bar Mayr, Cafe galerija Pungert in Klubar.