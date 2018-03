Na šoli v Marylandu v streljanju trije huje ranjeni, med njimi tudi strelec

Na srednji šoli v ameriški zvezni državi Maryland je danes prišlo do streljanja, v katerem so bile po navedbah lokalnih oblasti ranjene tri osebe, tudi strelec. Vsi so v kritičnem stanju. Do streljanja je prišlo nekaj dni pred vsedržavnimi dijaškimi protestnimi pohodi proti nasilju v šolah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.