Spalnica velja za najintimnejši prostor našega doma. Čeprav večino časa, ki ga preživimo v njej, prespimo, sta njena estetska podoba in prijetno vzdušje izredno pomembna. Še posebno, ker imamo v današnjem času vse manj časa za počitek in spanje. Ena od številnih raziskav je pokazala, da sodoben človek prespi manj kot sedem ur na noč; tudi na račun uporabe računalnikov in pametnih telefonov predvsem v večernih urah. In prav čas, ki ga človek potrebuje za regeneracijo, mora biti kakovosten. Kot tudi sama postelja.

Postelje BoxSpring po meri posameznika Naraščajoč trend so postelje iz masivnega in naravno obdelanega lesa, tudi v kombinaciji s spalnimi sistemi BoxSpring. Naravni materiali, kot so čista volna, lateks, izdelan iz kavčukovca, in kakovostne tekstilne komponente, pripomorejo k zdravemu spanju ter zagotavljajo trajnost. Postelje BoxSpring ne prinašajo le nove dimenzije spanja, ampak so zaradi privlačne in elegantne podobe v središču pozornosti. Ne gre za klasične postelje, ampak za spalni sistem, pri katerem posteljni pod oziroma letveno dno nadomešča ogrodje z oblazinjenim podpornim jedrom, ki razbremeni in podpira telo ter omogoča visoko stopnjo udobja. Posteljo BoxSpring poleg podpornega jedra sestavljata še ležišče (katera koli vrsta ležišča, tudi vodno) in nadvložek. So višje kot klasične – do višine 60 cm, poleg posteljnega ogrodja pa je v enakem materialu oblazinjeno tudi ležišče, kar jim daje luksuzno podobo. Izdelane so po meri posameznika, saj sami izberemo zase najustreznejšo vrsto ležišča, enako pa tudi material in barvo za oblazinjenje. Notranji oblikovalci veliko pozornosti posvečajo prav urejanju vzglavja oziroma zidu za vzglavjem postelje. Priporočajo, da v ta del sobe postavite dekoracijo, ki bo pritegnila največ pogledov. Če v spalnici nimate dovolj prostora za shranjevanje, je to morda tudi primeren kotiček za nekaj polic (zlasti če ob postelji nimate nočnih omaric). Pazite le, da jih ne postavite tako, da vam kaj pade na glavo. Trendovska soba mora biti res estetska, vendar tudi spokojna, udobna in uporabna.

Pravilna postavitev postelje po feng šuju Avtorica knjige o feng šuju Karen Kingston poudarja, da sta bili legi postelje in spalnice že od nekdaj najpomembnejša dejavnika dobrega počutja v stanovanju in tudi zdravja posameznika. Tako je med drugim v knjigi zapisala, da je najbolje, če je postelja postavljena pravokotno na steno, ki je nasproti vrat, ali diagonalno na vrata (blizu stene, a vendar nekoliko oddaljeno od nje, saj nas sicer utesnjuje, če spimo s partnerjem, pa nas lega neposredno ob zidu spravlja v podrejen in utesnjen položaj v odnosu) z neposrednim pogledom na vrata. Če to ni mogoče, nam Kingstonova svetuje, da si ogledalo (ki sicer po feng šuju v spalnici ni ravno priporočljivo) postavimo tako, da vrata vidimo v ogledalu. Ampak pozor! Kot pravi avtorica knjige, je za začetek izredno pomembno, da postelje ne postavimo preblizu vrat, saj se tako med spanjem nikoli ne bomo zares sprostili. En del nas bo namreč vedno na preži, kdo bo vstopil skozi vrata. Tudi če živimo sami! Enako velja, če imamo glavo pod oknom. V tem primeru bomo prežali, ali nemara nekdo ne bo vstopil skozi okno. Najpomembneje pri postavitvi postelje po feng šuju pa je, da noge, ko ležimo na postelji, nikoli ne kažejo neposredno skozi vrata. Kingstonova poudarja, da se ta položaj imenuje »položaj krste«, saj je običaj takšen, da mrtveca vedno odnesejo iz vežice z nogami naprej. Tako imajo na primer tudi nekatere bolnišnice pravilo, da bolnikov na bolniški postelji nikoli ne peljejo skozi vrata z nogami naprej, saj naj bi to slabo vplivalo na njihovo zdravje. In kaj naredimo, če nimamo druge rešitve? Feng šuj nas uči, da postavimo pri nogah prečko na posteljo, da ustvarimo pregrado, ali pa med noge in vrata postavimo manjši regal, ki bo imel enak učinek.