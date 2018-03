A mesečna najemnina stanovanja v Sloveniji ni prav dosti oddaljena od mesečnega obroka za stanovanjski kredit. Poleg tega še vedno drži neizpodbitno dejstvo: po letih plačevanja najemnine nimate v lasti ničesar. Po letih plačevanja stanovanjskega kredita imate v lasti dom. In dom je eden od temeljev modernega človeka.

Kmetijska revolucija kot temelj doma

Pred več kot 10.000 leti se je v razvoju človeka namreč zgodila revolucija. Naši predniki so se takrat očitno odločili, da je dovolj nezanesljivega lova in nabiralništva, zato so se ustalili na enem mestu, da bi lahko gojili žita in druge poljščine ter si zagotovili preživetje v težkih časih. To obdobje je danes znano kot kmetijska revolucija.

Lahko bi rekli, da je kmetijska revolucija postavila temelje za dom, kot ga razumemo danes. Človek se je naučil obdelovati zemljo, ki mu je delo in trud vedno bolj obilno vračala. Potem ko je razrešil osnovno vprašanje – kje bo spal, kam se lahko vedno zateče –, je začel delati velike stvari. Lahko se je posvetil delu in raziskovanju, saj je vedel, da se bo imel zvečer kam vrniti. Tisti trenutek, ko si je človek ustvaril dom, se je začel njegov bliskovit napredek. Najbrž prav vsi, ki ste kdaj iskali stanovanje, poznate občutek olajšanja. Olajšanje, ki se zgodi, ko razrešimo vprašanje, kje bomo v prihodnje spali, se zbujali, delali, ustvarjali, počivali, jedli, sanjarili, kovali načrte in kamor se bomo vedno lahko vrnili.