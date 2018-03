Prvo in tretje mesto je letos osvojil Simon Ogrizek iz PUP Vrtnarstvo Velenje, drugo mesto pa je pripadlo Vidi Pepevnik iz podjetja Gekott iz Šmarja pri Jelšah. Za zmagovalni šopek je avtor Simon Ogrizek uporabil letos trendovske hladne barve. Malo modrikaste, lila, malo škrlatne, rožnato, zeleno. Uporabil je spominčice kot nadgradnjo za noto nežnosti. »S cvetjem želim spodbuditi čustva,« je svoj zmagovalni šopek opisal Ogrizek.

Simon Ogrizek kot predsednik Sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS sicer pravi, da poročni šopki tudi odražajo območje, s katerega prihajajo, vidi se tudi prisotnost mojstrske note. Na splošno so šopki dobri, lepi, kakovostni. Morda bi lahko z barvami naredili še kakšen korak naprej. »Tega poguma, pomešati barve skupaj, morda včasih manjka. Uporabiti nenavadne barve v kombinaciji.« Ogrizek ob tem dodaja, da lahko še toliko govorimo o trendih, ampak uporaba barve je odvisna od neveste in sloga poroke. »Neveste želijo biti prepričane, da bo vse v redu, zato se najpogosteje odločijo za smetanovo belo barvo, ker z njo ne morejo zgrešiti. Tam, kjer je malo več poguma, pa si neveste privoščijo tudi ekstravaganco. Ja, obleka bo bela, toda jaz sem polna energije in tudi šopek bo tak.« Čeprav si prvi mož sekcije želi, da bi bilo več šopkov v trendovskih barvah, bo verjetno 80 odstotkov šopkov letos belih.

Skupinska predstavitev sekcije

Skupinska predstavitev članov Sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS, dolgoletnem pomembnem partnerju sejma Flora, je tudi letos pritegnila poglede obiskovalcev. Predsednik sekcije si sicer želi, da bi bil odziv članov še večji. Vsi, ki so se odzvali, pa so po njegovih besedah dobro opravili svoje delo. »Predvsem mladi cvetličarji so pokazali veliko kreativnosti, tudi mladi vrtnarji so naredili številne korake naprej. Tisti, ki so se predstavili, so se kakovostno. Upam, da bo v prihodnje več odziva, morda vsaj toliko kot pred nekaj leti.« Sicer pa razmere v panogi odražajo razmere v gospodarstvu. Gospodarska rast poganja tudi porabo cvetja, raste hortikultura. »Vendar pa smo bili cvetličarji in vrtnarji v preteklih letih prisiljeni razmišljati zelo racionalno, vitko smo začeli poslovati. Zelo premišljeno imamo razporejen kader in zaradi tega je čas tista največja stiska.« (ea)