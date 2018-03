Posebnost zahodnega bivalnega vrta sta dva mogočna javorja, ki ponujata zavetje leseni hišici – igralni gusarski ladji, ob kateri se razprostira raziskovalno vesolje zelenega prostranstva.

Zunanja ureditev je precej več kot samo prostor Prvo vstopno točko predstavlja tlakovan dovoz, ki je od javne ceste ograjen z drsno jekleno ograjo v stilu južnega balkona. Pot vodi do pokritega parkirišča, ki v stiku s steklenim nadstreškom omogoča vstop v hišo po suhem. Pred vhodom najdemo zasajeno gredico ter nadzemne dele male čistilne naprave in zbiralnika deževnice. Te smo estetsko prekrili z lesenim pokrovom, ki opravlja funkcijo klopce ali ležalnika. Predvrt zaznamuje tudi travnik z zasajenimi drevesi (zelena pregrada med javnim in zasebnim), ki se nadaljuje na južno sončno teraso.

Dnevno pristanišče je vrtno bivališče Bivalni del vrta bi lahko poimenovali tudi »vrtno pristanišče«, ki v dnevu uživa veliko sončnih ur in zasebnosti. Ker v bližini ni pozidanih stavb, je prostor miren in hkrati poleti vroč. Takrat na vrsto pride narava – obstoječa in na novo zasajena drevesa, plezalke in grmovnice zaščitijo prebivalce in hišo. Tam smo uredili sončno teraso s podnicami, jedilno teraso s pergolo in leseno igralno hišico v stilu gusarske ladje. Ima svoje krmilo, drog za dvig zastave, plezalno steno, več gugalnic, jeklen drog za hitro spuščanje in pokrito ladijsko kabino, v kateri je v toplih mesecih možno taboriti ali prespati. Prednost uporabe predstavljajo varovalne talne plošče iz recikliranih gumijastih pnevmatik, ki se hitro osušijo in skrbijo za zaščito pri skokih iz višine.

Temeljni element vrta je voda Mokra tla na barjanski ravnici smo vzeli kot prednost in v zasaditveni načrt vključili trajnice (slamnike, vrese, hoste, hojhere, jesenske anemone, nižje in višje okrasne trave, majske salvije, vrste šašov, praproti, plahtice, debelačke, materine dušice), grme (hortenzije, azaleje, lovorikovce, metuljnike, dojcije, rdečelistne in navadne češmine, pušpane), drevesa (kroglaste in navadne katalpe, smreke, pahljačaste in rdečelistne javorje, jerebike), sadne grmovnice (ameriške borovnice, maline, ribez) ter gozdne in vrtne jagode. Pred zasaditvijo in urejanjem trate pa je bilo treba rešiti zadrževanje vode znotraj vrta. Za odtekanje sta poskrbela kanal okrog parcele in ureditev drenaž. Vse pripomočke za urejanje ter gojenje vrtička, gredic in zelenic pospravimo v prostorno vrtno lopo, ki je del nadstreška za dva avtomobila. S prilagojeno vrtno floro ponudimo prostor številnim avtohtonim živalskim vrstam, ki smo jim z naselitvijo skrčili del habitata. Tako »gusarji« v vrtni pustolovščini vsak dan odkrivajo svoj zaklad, ki ga koristijo v sprostitveni simbiozi s pticami, kačjimi pastirji, dvoživkami ali metulji. Špela Pavlič Kos, Jože Kos, Mija Košič, Foto: Center za zunanjo ureditev