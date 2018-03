Za številne stroje velja, da je lahko dolgotrajna neuporaba, če jih nanjo ne pripravimo ustrezno, bolj škodljiva kot redno celoletno delo. Informacije o tem, kako domače stroje pripraviti na zimski počitek in predvsem kako jih spomladi spet spraviti v polno kondicijo, smo poiskali v salonu REM POWER v Komendi.

Normalna uporaba je naravno stanje vsakega stroja. Ko jih za dalj časa postavimo ob stran, se s tem ustvarijo netipične razmere – gibljivi deli obstojijo, gorivu pade kakovost, umazanija se zasuši. Na dalj časa trajajočo neuporabo moramo stroje pripraviti, ta čas pa lahko izkoristimo tudi za vzdrževanje in morebitna popravila. Pozimi nas ne priganja toplo spomladansko vreme, serviserji pa imajo v teh mesecih ponavadi več časa in tako hitreje pridemo na vrsto za redno vzdrževanje ali popravilo.

Pogosta uporaba zahteva redno vzdrževanje Najzanesljivejši recept za brezskrbno košnjo je redno vzdrževanje. To ni nič drugega kot tehnično nezahtevna nega, pojasnjuje Uroš Lukman, serviser REM POWER: »Čiščenje ohišja in kosišča kosilnice, pravilno shranjevanje naprave, odstranjevanje prahu in menjava olja so nezahtevna opravila. Seveda nismo vsi enako spretni glede strojev, a osnovno čiščenje je eden glavnih preventivnih načinov za zagotavljanje nemotenega delovanja kosilnice.« Kot še pojasnjuje Lukman, je takšno spoznavanje z napravo dober način, da sami rešimo manjše težave: »Včasih lahko pri težavah svetujemo kar prek telefona in takrat je zelo koristno, če uporabnik pozna svojo napravo. Pogosto gre za kakšne malenkosti, ki bi se jim verjetno lahko izognili že z rednim čiščenjem po vsaki uporabi, zagotovo pa s hitrim letnim servisom.«

Pozornost namenite ključnim elementom V salonu smo pregledali ponudbo vrtnih kosilnic. Kupci lahko trenutno izbirajo med sedmimi modeli kosilnic različnih velikosti in zmogljivosti, kar nekaj pa jih je opremljenih tudi z električnim zagonom, ki je pri kosilnicah REM POWER kar pogost serijski dodatek. Ob kosilnicah imajo še dve motorni kosi, sredi pomladi pa prihajata še večnamensko akumulatorsko vrtno orodje in baterijska kosilnica. Videz bleščeče zelenih salonskih kosilnic naj ne bi bil daleč od domače realnosti: »Čiščenje po vsaki uporabi je brez dvoma način, s katerim se lahko izognemo manjšim in večjim zapletom.« Lukman tudi priporoča čiščenje po vsaki košnji – ohišje ometemo z metlico ali krtačo, kosišče pa je najbolje oprati z vodo: »Zasušena trava v kosišču vodi v slabše mulčenje pokošene trave, če se je nabere preveč, pa to oteži zagon. Zasušena kepa lahko pride tudi pod pogonski jermen, kar zna povzročiti, da se ta sname in nujen je servisni poseg. Kosišče zato redno peremo z vodo, lahko tudi z visokotlačnim čistilnikom. Kosilnico dvignemo in operemo, pri tem pa pazimo, da ne močimo zgornjenga dela, kjer je motor.« Poleg zunanjosti moramo enkrat na leto očistiti tudi stranski zračni filter. Najbolje je, da ga skupaj z ohišjem spihamo kar s kompresorjem.

Življenjsko pomembne tekočine Iz salona smo se preselili v servisno delavnico, kjer smo pregledali ključne točke ene od kosilnic. Začeli smo pri rezervoarju za gorivo in olju, ki sta življenjski tekočini vsake kosilnice. Jeseni, po zaključku košnje, moramo v rezervoarju pustiti nekaj goriva, da je notranjost motorja v stiku z gorivom, saj tako preprečimo korozijo in izsušitev tesnil. Spomladi staro gorivo iztočimo v posodo in oddamo v zbirnem centru. V rezervoar natočimo svež bencin oziroma mešanico goriva; pri mešanici za dvotaktne motorje je svežina goriva še posebno pomembna, zato si jo vedno pripravljamo sproti v manjših količinah. Olje v motornih napravah je priporočljivo menjati enkrat na leto. Pri kosilnicah REM POWER odpremo rezervoar za olje, podstavimo posodo in kosilnico nagnemo, da olje počasi izteče. Priporočamo, da to počnete pri nekoliko ogretem motorju, saj toplo olje bolje odteče. Dobro je, če imamo pri tem pomočnika, da lahko kosilnico še bolj nagnemo in iztočimo vso olje skupaj z morebitno usedlino. Potem natočimo novo olje; kosilnica mora biti pri tem na ravni podlagi. Natočimo količino, ki je navedena v navodilih, raven olja pa preverimo s paličico na pokrovu rezervoarja. Po krajši uporabi se ponovno prepričamo, da je olja v motorju dovolj. Ko že ravno omenjamo uporabo, še en dobronameren nasvet, na katerega so nas opozorili pri REM POWER: pazite na varnost. Vedno kosite v obutvi, ki zagotavlja dober oprijem in zaščito, izogibajte se košnji po drseči mokri travi, kosilnico vedno potiskajte naprej in ne k sebi. To naj velja tudi za kratkotrajno košnjo ali zagon in tesno košnjo po menjavi olja.

Noža kosilnice ne brusimo sami Za oster nož kosilnice naj poskrbijo serviserji REM POWER, opozarja Uroš Lukman: »Nepravilno brušen nož predstavlja potencial za resen problem. Kosilnica kosi slabše in pušča za sabo videz neurejene trate, neuravnoteženost noža pa med košnjo povzroča vibracije, ki jih med košnjo čutimo v rokah.« Zato naj za nož poskrbijo serviserji z izkušnjami, ki jim lahko prepustite tudi menjavo olja in vžigalne svečke ter druge posege. Za redno čiščenje pa boste neizogibno morali poskrbeti sami. Pred začetkom letošnje sezone košnje imate še dovolj časa, da kosilnico vrnete v vrhunsko kondicijo.