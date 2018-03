Mercerjeva raziskava je zajela 231 mest. Njen namen je v prvi vrsti pomagati podjetjem in organizacijam pri določanju višine plač za mednarodne uslužbence in nadomestil za delo v tujini. Med kriteriji, ki jih upoštevajo pri Mercerju, namreč nikakor niso zgolj cene in življenjski standard, ampak med drugim politična stabilnost, urejenost zdravstva in šolstva, stopnja kriminala, možnosti za rekreacijo in zabavo ter javni promet.

Že tradicionalno so na lestvici najvišje uvrščena evropska mesta in tudi letos so pobrala kar osem mest v prvi deseterici. Nemčija in Švica sta v top deseterici zastopani s po kar tremi mesti, poleg Avstrije pa so se med najboljših deset prebile še mesta na Novi Zelandiji, v Avstraliji in Kanadi.