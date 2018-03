Britanska premierka Theresa May je namreč, ker ni dobila zadovoljivih odgovorov iz Rusije o zastrupitvi dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegove hčere Julije, diplomate (oziroma po njenem vohune pod krinko) izgnala iz države. Ti so veleposlaništvo danes zapustili s tremi avtobusi z ruskimi registrskimi tablicami. Tisti, ki so ostali na veleposlaništvu, so se od nekdanjih sodelavcev prišli poslovit vse do ceste, tu in tam pa se je komu utrnila tudi solza žalosti.

Velika Britanija in njene zaveznice trdijo, da za napadom na Skripala v angleškem Salisburyju stoji Rusija, kar Moskva odločno zanika. Ruski politiki so tudi zatrjevali, da je zastrupitev del zarote Zahoda, da vzpodbudi protirusko razpoloženje pred ruskimi predsedniškimi volitvami, ki so bile konec tedna, ali pred svetovnim nogometnih prvenstvom.