Na jugovzhodu bo še rahlo snežilo, na Primorskem se bo krepila burja

Ponoči in zjutraj bo večinoma oblačno, nekaj jasnine bo predvsem na severu in zahodu države. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugje se bo krepil severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, na Primorskem okoli 3 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.