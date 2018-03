V času ropa sta bili sicer v poslovalnici dve zaposleni, ena je bila lažje poškodovana, so zapisali ljubljanski policisti.

Kot so navedli, pa so za Bežigradom v ponedeljek nekaj pred 20. uro obravnavali tudi roparsko tatvino v prodajalni. Tam si je za zdaj še neznani moški ogledoval telefone, ko mu je zaposlena pokazala enega od njih, pa ga je pograbil in z njim pobegnil. Podjetje je oškodoval za približno 1100 evrov.

Ponoči okoli 2. ure so policiste obvestili še o vlomu v prodajni kiosk na Kvedrovi cesti v Ljubljani. Neznanci so iz kioska odnesli cigarete, podjetje pa so oškodovali za okoli 2000 evrov.