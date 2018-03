Cerar, ki je z razlogi za svoj odstop danes seznanil poslance, je spomnil na svojo prisego avgusta 2014, ko je kot novoizvoljeni premier prisegel, da bo spoštoval ustavni red, ravnal po svoji vesti ter z vsemi močmi deloval za blaginjo Slovenije.

Odstop ne prinaša dramatičnih nevarnosti

»Na zelo zgovoren način so se te tri razsežnosti prisege povezale minulo sredo. Ravno zato, ker sem dosledno ravnal po svoji vesti, sem moral v odziv na sodbo vrhovnega sodišča odstopiti,« je dejal Cerar. Kot je dodal, je odstopil tudi zato, »ker dogodki zadnjih tednov in dni niso bili več v interesu blaginje Slovenije, temveč vrste partikularnih interesov, pri čemer mislim predvsem na protirazvojno ravnanje in vse težje obvladljive predvolilne apetite različnih političnih in drugih akterjev«.

Po njegovih besedah je dosedanje delo vlade ustvarilo pogoje, da njegova načelna gesta odstopa ne prinaša nobenih dramatičnih nevarnosti, ampak odpira povsem normalen, demokratičen postopek iskanja novega družbenega soglasja. V iskanju tega soglasja pa bodo po njegovih besedah ključna nekatera vprašanja, »ki so se v svojem bistvu razgalila prav v dneh, ki so botrovali odstopu«.