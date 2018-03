Napovedana popolna zapora Gosposvetske ceste in Dalmatinove ulice od Slovenske do Miklošičeve ceste, ki naj bi trajala od 3. aprila do konca junija, obeta vnovične težave za promet v mestnem središču. Omenjeni ulici skupaj predstavljata pomembno povezovalno pot med zahodnim in vzhodnim delom Ljubljane, prometni kaos pa smo imeli že avgusta lani ob zgolj delni zapori Gosposvetske ceste.

Zaradi zapore Gosposvetske je zastoje mogoče pričakovati na Celovški, Tivolski, Bleiweisovi cesti, Trgu Osvobodilne fronte in naprej po Masarykovi cesti, saj so te ceste že brez om