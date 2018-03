Hrvaški Večernji in Jutarnji list trdita, da se evropska komisija ne bo izrekla o sodnem postopku, ki ga je Slovenija sprožila proti Hrvaški zaradi domnevnega kršenja evropskega prava z zavračanjem uveljavitve arbitražne sodbe o meji. Večernji list se sklicuje na neimenovane vire pri evropski komisiji, ki naj bi o tem neformalno že obvestili tudi Slovenijo. Na zunanjem ministrstvu zadeve ne komentirajo. Verjetnost, da bi hrvaški mediji že razpolagali z zanesljivimi informacijami o tem, kako se bo na pismo Slovenije odzvala evropska komisija, pa je sila majhna. Evropska komisija ima namreč tri mesece časa, da se opredeli do pisma, ki ga je Slovenija poslala v Bruselj in s katerim je najavila možnost tožbe oziroma s katerim proti Hrvaški začenja postopek po 259. členu pogodbe o delovanju Evropske unije.

Tri možnosti evropske komisije Evropska komisija ima načeloma tri možnosti. Prva je, da se strinja s stališčem Slovenije, torej, da Hrvaška z neuveljavitvijo arbitražne razsodbe krši evropski pravni red, in Hrvaški naloži odpravo kršitev mednarodnega teritorialnega prava. Druga možnost je, da se s stališčem Slovenije ne strinja. Po tretji varianti pa se evropska komisija na pismo ne odzove. Če se uresničita druga ali tretja možnost, bi Slovenija sprožila tožbo proti Hrvaški. A tudi v primeru prve možnosti ni gotovo, da bi evropska komisija sama sprožila tožbo proti Hrvaški po 258. členu pogodbe o delovanju Evropske unije. Verjetno bi v tem primeru Hrvaško pozvala k odpravi kršitev mednarodnega prava, a če jih Hrvaška ne bi odpravila, evropske komisije nič ne zavezuje k temu, da tožbo sproži sama. Še vedno pa jo lahko tudi v tem primeru sproži Slovenija. Se bo pa morala v postopku na sodišču, če bo do tega prišlo, evropska komisija opredeliti.