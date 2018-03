Odstop premierja Mira Cerarja in prekinitev pogajanj s sindikati javnega sektorja sta najbolj škodovala zaposlenim, ki jih zastopa Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). Medtem ko je lani prišlo do dviga plač zdravnikov, javnih uslužbencev na delovnih mestih z osnovno plačo do 26. plačnega razreda (1174 evrov bruto) in pooblaščenih uradnih oseb (vojakov, carinikov, inšpektorjev, pravosodnih policistov...), so zaposleni nad 26. plačnim razredom in tisti, ki so pričakovali ureditev plačnih razmerij z zdravniki (šolniki, raziskovalci...) ostali