Nesreča se je zgodila v soboto okoli 11. ure, ko si je skupina turistov ogledovala svetovno znane hrvaške naravne lepote. Kot so povedale priče, je ženski zdrsnilo na nezaščitenem delu steze in je padla z višine 70 metrov v eno izmed plitviških jezer, Gavanovac, je poročal karlovški radio Mrežnica na svoji spletni strani.

Zaposleni v plitviškem nacionalnem parku so uspeli rešiti 53-letnico iz jezera, a so poškodbe bile prehude in je umrla nekaj ur po padcu v karlovški bolnišnici, je izjavila tiskovna predstavnica liško-senjske policije Maje Brozičević, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Na policiji so pojasnili, da o dogodku niso prej obvestili medijev, ker ni bilo suma nasilne smrti, temveč je šlo za nesrečo.

Sobotni primer ni osamljen, ko gre za nesreče s smrtnim izidom v nacionalnem parku Plitviška jezera. Uprava parka izpostavlja, da so bile vse tragedije posledica neodgovornosti posameznikov in nespoštovanja pravil. V zadnjih letih se je poškodovalo več turistov, ko so snemali selfije v delih parka, kjer je dostop prepovedan.