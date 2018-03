Na njej je Zahovič obračunaval z novinarjem športnega dnevnika Ekipa SN Dejanom Mitrovićem

Med hujše disciplinske prekrške uradnih oseb disciplinski pravilnik NZS uvršča nešportno in neetično vedenje (1. alineja 24. člena) in kakršnokoli spodbujanje ali razpihovanje rasnega, narodnostnega, etičnega, spolnega, jezikovnega, verskega, političnega ali drugega sovraštva, nasilja, nestrpnosti ali žalitve dostojanstva posameznika in skupine (26a. člen DP NZS), je obrazložila NZS.

Z uvedbo disciplinskega postopka NZS sledi načelu ničelne tolerance do rasnega, narodnostnega, etičnega, spolnega, jezikovnega, verskega, političnega in drugega sovraštva, nasilja, nestrpnosti ali žalitve dostojanstva posameznika in skupine, obenem pa se bo NZS še naprej zavzemala za spoštovanje v medsebojnih odnosih, ter obsojala vsakršen napad na človeško dostojanstvo, je še sporočila NZS.

V skladu s svojimi pristojnostmi bo na podlagi prijave organov NZS o zadevi Zahovič odločal disciplinski sodnik NZS.