Dodal je, da sta se kanclerka in notranji minister dogovorila, da je trenutno potrebno podaljšanje nadzora na nemških mejah zaradi pomanjkljivega nadzora na evropskih zunanjih mejah.

Seehofer je v pogovoru za časnik Welt am Sonntag zahteval, da je potrebno ohraniti nadzor nad evropskimi notranjimi mejami, dokler ne bodo zavarovane zunanje meje. Omenil je tudi možnost okrepljenega nadzora na notranjih mejah.

Lani zabeležili 16.000 nedovoljenih vstopov v državo

Nemčija je septembra 2015 zaradi velikega begunskega vala uvedla nadzor na svojih notranjih mejah, najprej na meji z Avstrijo. Ta trenutno poteka na treh čezmejnih avtocestah ter menjaje v različnih krajih ob meji. Nemški policisti lahko potujoče preverijo brez konkretnega suma.

Po podatkih nemškega notranjega ministrstva so lani na tak način zabeležili 16.000 nedovoljenih vstopov v državo, od tega so 7000 oseb izgnali iz države. V bližini češke meje so nemški pristojni organi odkrili 4053 oseb, ki so nezakonito vstopile v državo, na meji s Francijo 3946, na meji s Poljsko 2148 ter na meji z Nizozemsko in Luksemburgom 1654 oziroma 328 oseb, še navaja dpa.