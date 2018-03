Četudi so nogometaši Leipziga še v četrtek nastopali v evropski ligi in se proti Zenitu s skupnim izidom 3:2 veselili uvrstitve v četrtfinale, se jim utrujenost le 72 ur pozneje ni prav nič poznala. Ravno nasprotno. Z eno najboljših predstav v letošnji sezoni so doma z 2:1 premagali vodilno ekipo münchenski Bayern in ji zadali šele tretji prvenstveni poraz v sezoni. Ta je bil za Bavarce sploh prvi po lanskem 25. novembru in odkar je na trenersko klop znova sedel prekaljeni Jupp Heynckes.

Z izjemo posesti žoge (61:39 odstotkov) in števila kotov (6:3) so nemški podprvaki Bayern nadigrali v praktično vseh elementih nogometne igre. Da gosti niso imeli svojega dne, veliko pove tudi podatek, da so v prvem polčasu v okvir Leipzigovih vrat ustrelili le enkrat, kar se jim v letošnji sezoni še ni primerilo. Čeprav je za bike zelo solidno odigral slovenski reprezentant Kevin Kampl, pa je bil najboljši posameznik na igrišču njegov soigralec Naby Keita. Vezist se je izkazal z golom in podajo, kar je bržkone razveselilo tudi njegove bodoče delodajalce, saj se Gvinejec po koncu sezone za 65 milijonov evrov seli na Otok k Liverpoolu.

Za Leipzig, ki je samo v prvem polčasu proti nasprotnikovim vratom streljal kar trinajstkrat, je bila po štirih porazih in remiju to sploh prva zmaga proti Bayernu. »Čudovito je zmagati na takšni tekmi, še lepše pa je, ko na takšni tekmi dosežeš gol,« se je smejalo Timu Wernerju. Napadalec Leipziga je na tekmi dosegel drugi zadetek za svojo ekipo in tako prekinil strelsko sušo, ki je trajala kar sedem tekem oziroma 543 minut.

»Moramo priznati, da smo igrali proti izvrstnemu nasprotniku. Sami nismo igrali tako kot v zadnjih tednih, zato je bila zmaga Leipziga zaslužena. Vedno pridejo tekme, kot je bila ta, ko nisi najboljši in se ne braniš dobro,« pa je ocenil Jupp Heynckes. Trener Bayerna zaradi slabše predstave svojih igralcev verjetno ni bil pretirano slabe volje, saj ima klub pred najbližjim zasledovalcem še vedno kar 17 točk prednosti, do osvojitve 28. in hkrati tudi šestega zaporednega naslova prvaka pa ga loči le še šest točk.

Ne le Kampl in Leipzig, uspešen konec tedna je imel tudi Josip Iličić z Atalanto. Nogometni klub iz Bergama je gostoval pri Veroni in jo premagal s kar 5:0. Kar tri od petih zadetkov je dosegel prav Iličić, ki na reprezentančni odmor odhaja v izvrstni strelski formi. Tridesetletnik je sicer v letošnji sezoni za Atalanto v vseh tekmovanjih dosegel že 14 golov, z devetimi asistencami pa je tudi najboljši podajalec ekipe.

